Медиагруппа «Азия-Плюс» выпустила справочник «Салом». Он предназначен для тех, кто собирается в Душанбе как гость, турист, по делам бизнеса, отдыхать или работать.

В нем собрана полезная и подробная информация о гостиницах, ресторанах и кафе города, где можно вкусно и сытно поесть и отведать как национальную кухню, так и кухни народов мира.

Также в справочнике есть адреса санаториев и курортных зон, расположенных в нескольких километрах от Душанбе.

Любителям путешествовать по Таджикистану представлены адреса и телефоны транспортных терминалов и служб такси, туристических компаний(внутренний туризм) и экстренных служб.

Наряду с этим в справочнике можно найти информацию и месторасположение различных организаций и посольств с телефонами и электронными адресами.

Для малобюджетных туристов в путеводителе собраны адреса и телефоны гостевых домов и хостелов.

Инициатива "Азия-Плюс" приурочена к Году туризма и народных ремесел.

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