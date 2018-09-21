Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не примет участия в открывшейся 18 сентября в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его заменит глава МИД страны Сироджиддин Мухриддин, сообщили «АП» в правительстве.

Лидер Таджикистана 27-28 сентября будет принимать в Душанбе своих коллег по СНГ, и по этой причине не поедет на Генассамблею.

В прошлом году Эмомали Рахмон выступил с трибуны ООН 20 сентября.

Тогда он призвал государства-члены Организации принять решительные совместные меры в борьбе с терроризмом и экстремизмом. По его словам, Таджикистан имеет с Афганистаном 1400 км совместной границы, и устойчивый мир и стабильность в этой стране являются ключевым фактором обеспечения стабильности и безопасности в Центральной и Южной частях Азии и других соседних регионах.

Президент Таджикистана также призвал развитые страны и международные структуры предпринять шаги по обеспечению благоприятных условий для трудовых мигрантов и в то же время содействовать странам – экспортёрам рабочей силы в создании новых рабочих мест в своих странах.

Эмомали Рахмон тогда же предложил провести реформы в ООН:

"Таджикистан выступает за пропорционально-справедливое представительство в Совете Безопасности, особенно за счет развивающихся стран", - подчеркнул президент Таджикистана.

Фото пресс-службы президента РТ

Сироджиддин Мухридин на замене

Между тем, глава внешнеполитического ведомства Таджикистана уже находится в Нью-Йорке и, как сообщает департамент информации МИД, 20 сентября провел в штаб-квартире ООН встречу с председателем 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, главой МИД Эквадора Марией Фернандой Эспиносой.

Мухриддин поздравил Эспиносу с избранием на пост председателя сессии Генассамблеи ООН и подтвердил готовность таджикской стороны тесно сотрудничать с Офисом президента Генеральной Ассамблеи ООН в деле выполнения международных обязательств и решения текущих глобальных проблем, отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества Таджикистана со структурами ООН, а также обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и реализации Целей устойчивого развития (ЦУР), в том числе ЦУР, связанных с водой и санитарией.

с сайта mfa.tj

Первое выступление с трибуны ООН

Эмомали Рахмон впервые в истории государственности таджиков выступил с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 29 сентября 1993 года.

Теперь эта дата в республике отмечается, как День таджикского дипломата: решение об этом было принято два года назад парламентом страны.

Тогда, в далеком 1993 году, Эмомали Рахмон, впервые выступая с трибуны Организации Объединенных наций, обращаясь к мировому сообществу процитировал стихи великого Саади:

Бани одам агьзои якдигаранд,

Ки дар офариниш зи як гавхаранд.



(Сыновья человека — единый организм, поскольку с одного начала создатель нас слепил).

Выступая перед мировым сообществом, таджикский лидер сообщил, что "Таджикистан, встав на путь независимого развития, столкнулся с огромными политическими и социально-экономическими проблемами переходного периода".

"Как и в любой гражданской войне, в этой, не было и не могло быть победителей. Наша неотложная национальная задача – как можно быстрее залечить вызванные междоусобицей кровоточащие раны на теле страны", - заявил Эмомали Рахмон в 1993 году.

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