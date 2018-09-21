Юношеская сборная Таджикистана в стартовом матче чемпионата Азии-2018 в группе «А» по футболу (U-16) потерпела неудачу, проиграв хозяевам турнира команде Малайзии со счетом 2:6.

Игра прошла 20 сентября на Национальном стадионе Букит Джалил в Куала-Лумпуре. Малайзийцы открыли счет на 30-й минуте, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Защитники сборной Таджикистана упустили из виду полузащитника соперника, который ворвался в штрафную с правого края и сделал передачу на Лукмана Хакима Шамсудина. Тот с пяти метров не промахнулся. Три минуты спустя Шахром Назаров уступил в борьбе за мяч нападающему сопернику и Мухриддин Хасанов вынужден был сфолить на сопернике.

Пенальти реализовал Мухаммад Наджмуддин Акмал – 2:0. На 42-й минуте автор первого гола чемпионата Лукман отметился дублем.

Едва начался второй тайм, как таджикские футболисты вновь вынуждены были начать матч с центра поля. Лукман Хаким Шамсудин, получив передачу на ход от партнера, обыграл вратаря сборной Таджикистана Мухриддина Хасанова и отправил мяч в пустые ворота. На 67-й минуте Лукман оформил покер.

Вторую половину встречи соперники доигрывали встречу при сильном дожде. На 72-й минуте Рустам Соиров заработал пенальти, который четко реализовал Шарифбек Рахматов. Спустя четыре минуты малайзийцы вновь увеличили разрыв до пяти мячей благодаря Алифу Муталибу, также забившему 11-метровый.

Под занавес поединка за грубый фол на Рустаме Соирове с поля был удален вратарь хозяев Сих Изхан Назрел. Так как лимит замен у Малайзии уже был исчерпан, место в воротах занял полевой игр, который удар с «точки» в исполнении Ислома Зоирова парировал. Однако на добивании первым преуспел Зоиров, который с пяти метров не промахнулся. В итоге встреча так и завершилась со счетом 6:2 в пользу Малайзии.

В другой встрече в группе «А» сборная Японии сегодня была сильнее Таиланда – 5:2.

Следующий матч в рамках второго тура группового этапа чемпионата Азии-2018 в квартете «А» юношеская сборная Таджикистана проведет в воскресенье, 23 сентября, против команды Японии. Начало игры в 20:45 часов по местному времени (17:45 – по Душанбе).

Напомним, что по итогам группового этапа в четвертьфиналы чемпионата Азии пройдут по две команды с каждого квартета. Далее игры будут проходить по олимпийской системе – с выбыванием. Команды, которые выйдут в полуфинал, получат путевки на чемпионат мира (U-17), который пройдет в следующем году в Перу.

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