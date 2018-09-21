Министр обороны Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов сегодня прибывает в Худжанд, где на военном полигоне «Чорухдайрон» завершается первая в истории совместная антитеррористическая операция оборонных ведомства Таджикистана и Узбекистана.

Абдусалом Азизов вместе с министром обороны Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо будет наблюдать за завершающим этапом антитеррористических учений армий двух стран, об этом «АП» сообщил источник в Минобороны Таджикистана.

Главы оборонных ведомств двух государств поощрят активных участников учений.

В ходе пребывания в Худжанде глава оборонного ведомства Узбекистана проведет отдельную встречу с министром обороны Таджикистана и обсудит с ним перспективы развития отношений двух государств в военном и военно-техническом направлении.

В рамках проведения совместных антитеррористических учений ансамбль песни и пляски, военный оркестр Минобороны Узбекистана в парке им. Камоли Худжанди выступили перед жителями и гостями города. В репертуаре военных артистов Узбекистана много песен на таджикском языке, отмечает пресс-служба таджикского оборонного ведомства.

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