Очевидцы помогают упавшей в обоморок женщине в очереди у посольства РТ в Туркменистане

Посольство Республики Таджикистан в Туркменистане сделало заявление по поводу скончавшейся в августе рядом со зданием посольства в Ашхабаде. Оно опубликовано на сайте МИД Таджикистана.

В заявлении отмечается, что информация, опубликованная в ряде СМИ, о том, что якобы 21 августа умерла женщина, стоявшая в длинной очереди за визой в таджикском посольстве, не соответствует действительности: женщина жива и здорова.

Посольство отмечает, что "тщательно изучив все детали описанного в СМИ случая, уведомляем, что 17 августа 2018 года, а не 21 августа, как это следует из сообщений в СМИ, упомянутая гражданка сопровождала своего сына Атамурата, который обратился в консульский отдел посольства для получения таджикской учебной визы".

"Находясь у здания посольства Таджикистана в Ашхабаде, женщина почувствовала резкое недомогание, в связи с чем была вызвана машина скорой помощи. Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, полностью нормализовав состояние ее здоровья", - заявляют в посольстве.

"Ее сын Атамурат подтвердил, что распространенная информация о смерти его матери является ложной и подчеркнул, что в настоящее время она проживает в добром здравии в Лебапском велаяте, этрапе Керки", - отмечается в заявлении диппредставительства.

Посольство Таджикистана в Туркменистане подчеркивает, что, несмотря на большое количество людей, обращающихся за получением виз в Таджикистан и существующие в настоящее время технические сложности, связанные с электронным оформлением виз, консульский отдел посольства прилагает все усилия для их выдачи в соответствии с установленным регламентом.

Посольство также призывает представителей СМИ воздерживаться от публикации непроверенной и недостоверной информации.

Не прошло и месяца

Заявление таджикских дипломатов прозвучало на фоне ситуации с таджикскими фурами, застрявшими на ирано-туркменской и туркменско-узбекской границе. Уже почти месяц туркменская сторона не разрешает грузовикам проезжать через свою территорию, якобы в целях безопасности.

Однако ранее один из таджикских политологов на условиях анонимности отметил «АП», что причиной запрета проезда для таджикских грузовиков может быть именно сообщения о смерти туркменки в очереди за визой в таджикском посольстве. СМИ в августе писали, что перед посольством Таджикистана в Ашхабаде скончалась пожилая женщина, гражданка Туркменистана, которая две недели стояла в очереди, чтобы оформить документы на сына, который должен был отправиться учиться в Таджикистан.

«Тогда было много сообщений о том, что причиной трагедии, да и просто таких больших очередей перед нашим посольством в этой республике является обычная коррупция. Туркменистан архаичное государство, и учитывая их менталитет, я не удивлюсь, если ситуация с нашими фурами стала причиной своеобразной мести за ту трагедию, и по времени все совпадает», - подчеркнул политолог.

Между тем, официальные структуры Таджикистана до сих пор воздерживались предоставлять какую-либо информацию вокруг создавшейся проблемы.

Мы ранее пытались получить комментарий в МИДе страны, нам обещали ответить, но так и не ответили. Спустя почти месяц после создавшейся ситуации на сайте МИД РТ появилось вышеуказанное заявление дипломатов из Ахшабада.

Туркменистан также хранит молчание по данному вопросу, никак не комментируя запрет на проезд таджикских фур по своей территории.

Между тем, пока вопрос между странами остается неразрешенным, министерство транспорта Таджикистана рекомендует водителям грузовиков пользоваться территорией Азербайджана. Предлагается доехать до города Баку, а оттуда через Каспий на пароме до казахского порта Актау. Далее советуется продвигаться по территории Казахстана и Узбекистана до Таджикистана. «Эта дорога более протяженная по сравнению с дорогой Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан, однако на данный момент другого выхода нет», - отмечает Минтранс.

Однако путь, предложенный Минтрансом РТ, не только продолжителен, он и намного затратней. О том, сколько придется потратить водителям, чтобы его преодолеть, смотрите в нашей инфографике.

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