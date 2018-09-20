Китай планирует осуществить две масштабные научно-исследовательские миссии на Марс в 2020 и 2028 годах. Об этом сообщил директор департамента системной инженерии Китайского национального космического управления Ли Гопин, пишет газета «Жэньминь жибао», на которую ссылается CA-NEWS.



По его словам, в июле 2020 года Китай планирует запустить на Марс космический зонд, время полета которого составит около 10 месяцев. Посадка зонда на поверхность Марса состоится в 2021 году. В 2028 году будет запущен второй зонд на Марс для доставки образцов почвы с Марса на Землю. Кроме того, к 2030 году Китай намерен отправить исследовательский зонд на Юпитер.



Согласно четвертой программе по исследованию Луны, до 2030 года Китай планирует совершить четыре миссии, включая мягкую посадку зонда «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны в 2018 году, сбор образцов и посадки зондов на Южном и Северном полюсах Луны.



Ли Гопин также отметил, что сверхтяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-9» будет запущена в 2028 году. Вместе с этим, в настоящее время Китай разрабатывает ракету-носитель промежуточного типа «Чанчжэн-8», запуск которой намечен на 2020 год.



В целях борьбы с изменением климата, Китай прилагает усилия для использования космических технологий в области мониторинга климата Земли. В связи с этим, Ли Гопин добавил, что Китай готов запустить два спутника-инспектора для наблюдений за парниковыми газами и для мониторинга фитомассы и атмосферного аэрозоля.

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