Депутат Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) Абтандил Кулбараков заявил в ходе заседания, что президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову необходимо купить новый самолет. Об этом 20 сентября сообщает со ссылкой на КырТАГ Фергана.

«Как вы знаете, самолет Ту-154, на котором летают первые лица государства, был выпущен в 1993 году, то есть ему уже 25 лет. Это очень большой срок для эксплуатации воздушного судна», – заявил Кулбараков. Он напомнил, что в 2016 году российский самолет Ту-154 рухнул в Черное море через 70 секунд после вылета из аэропорта Сочи. Погибли 92 человека – все пассажиры и члены экипажа.

Кулбараков заявил, что внутри страны Жээнбеков летает обычными пассажирскими рейсами. Но во время зарубежных поездок он вынужден пользоваться Ту-154. Впрочем, отметим, что летом 2018 года Жээнбеков прибыл в Россию рейсом «Аэрофлота». Официально полет главы государства не освещался, однако Жээнбекова узнали и сфотографировали другие пассажиры.

В 2001 году специально для организации президентских и правительственных перелетов в Киргизии была создана авиакомпания «Алтын-Эйр». Однако в 2007 году, когда после аварийной посадки полностью сгорел Як-40 президента Курманбека Бакиева, стало известно, что этот самолет принадлежал не «Алтын-Эйр», а МЧС Киргизии. В 2015 году «Алтын Эйр» переименовали в «Эйр Кыргызстан», а президентские перевозки передали некоей новой специально созданной компании.

«Эйр Кыргызстан» продолжила существовать как обычная пассажирская авиакомпания, пока осенью 2017 года не приостановила полеты из-за поломки своего единственного самолета. С августа 2017 года сайт авиакомпании не обновлялся. В апреле 2018 года на нем была опубликована презентация о приватизации части акций.

Киргизии катастрофически не хватает не только самолетов, но и вертолетов. В июне 2018 года на заседании Жогорку Кенеша было объявлено, что у армии осталось лишь шесть вертолетов, причем два из них неисправны, а четыре чуть не передали в аренду Сомали по незаконной схеме.

В июле Киргизская ассоциация туроператоров объявила, что в текущем году Минобороны, в отличие от предыдущих лет, отказалось на сезон предоставить туроператорам вертолет для спасательных операций в горах.

Через несколько дней после этого в горах Киргизии разбился вертолет Минобороны. Упавший вертолет был последним в авиапарке киргизской армии. Поэтому его до сих пор не могут эвакуировать с места крушения. Доставить на место экспертов для расследования тоже не на чем. Люди с места крушения были эвакуированы вертолетом соседнего Казахстана. Другие спасательные операции при острой необходимости также проводятся казахстанскими вертолетами.

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