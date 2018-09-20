В Таджикистане сейчас идет сезон охоты: он начался 1 сентября и продлится до весны будущего года.

В этом году власти установили квоты на охоту на редких животных: за отстрел 123 голов в стране надеются получить 7 миллионов 273 тысячи сомони ($771,3 тыс). В прошлом году доходы таджикского бюджета от охоты пополнились на пять миллионов сомони.

В нынешнем списке на отстрел – 95 голов памирского архара "Марко Поло", 12 голов винторогого козла мархура, 6 голов бухарского горного барана уреала и 10 бурых медведей.

Только за отстрел баранов "Марко Поло", цена лицензии на каждого из которых составляет 45 тысяч сомони, казна может пополниться на 4 млн 275 тыс сомони или почти на полмиллиона американских долларов.

В прошлом году численность баранов "Марко Поло" в Таджикистане достигала 23-25 тысяч, а винторогого козла, ареал которого находится в Таджикистане, Афганистане и Пакистане - 1,5 тысячи. Помимо официальной охоты, есть и браконьеры, которые незаконно лишают животных жизни.

Баран "Марко Поло" по праву считается одним из самых прекрасных животных и одним из лучших охотничьих трофеев. Он обитает на таких высотах, которые под силу далеко не каждому охотнику. Но желающих добыть этот трофей не убывает - в прошлом году Таджикистан заработал на таких желающих три миллиона сомони.

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