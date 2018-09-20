Эмомали Рахмон открыл сегодня в Душанбе Cambridge Worldwide Academy Tajikistan. Занятия в ней будут проводиться по стандартам образования Великобритании, согласованным с Таджикистаном, и только на английском языке.
Выпускники Кембриджской академии смогут продолжить учебу, как в Таджикистане, так и в странах Европы, Америки и Азии. По окончанию школы им будет выдаваться как аттестат о среднем образовании Таджикистана, так и сертификат о среднем образовании, принятый в Великобритании.
Преподают в Академии педагоги из Великобритании и Таджикистана.
Стоит обучение в данной школе недешево. Судите сами, пройдите по ссылке.
Так кто они, счастливчики-ученики и профессиональные педагоги? Смотрите в фотоленте.
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Валиде4
Хрень полная. Не знаю чему может научить. Идёт тетеха с голыми ногами и в босоножках. Англичане бы в обморок попадали. В школах Англии жёсткий дрес код. Только закрытый носок и колготки. Вас ни в один приличный офис не пустят ни в Европе ни в аАмерике. Это проект отмывания денег и промывания мозгов. Первый шаг к экспансии