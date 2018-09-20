Эмомали Рахмон открыл сегодня в Душанбе Cambridge Worldwide Academy Tajikistan. Занятия в ней будут проводиться по стандартам образования Великобритании, согласованным с Таджикистаном, и только на английском языке.

Выпускники Кембриджской академии смогут продолжить учебу, как в Таджикистане, так и в странах Европы, Америки и Азии. По окончанию школы им будет выдаваться как аттестат о среднем образовании Таджикистана, так и сертификат о среднем образовании, принятый в Великобритании.

Преподают в Академии педагоги из Великобритании и Таджикистана.

Стоит обучение в данной школе недешево. Судите сами, пройдите по ссылке.

Так кто они, счастливчики-ученики и профессиональные педагоги? Смотрите в фотоленте.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /30

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