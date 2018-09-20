Заместитель помощника госсекретаря США Даниэль Розенблюм назначен новым послом Соединенных Штатов Америки в Узбекистане: его кандидатуру одобрил сенат США, сообщается на сайте американского сената, пишет CA-NEWS.

Розенблюм сменил на посту посла в РУ Памелу Спратлен, которая руководила дипмиссией в Ташкенте с 2015 года.

Сам Розенблюм до назначения занимал должность заместителя помощника Госсекретаря США по странам Южной и Центральной Азии.

Даниэль Розенблюм в сентябре 2016 года, сразу после кончины президента Узбекистана Ислама Каримова, провел в Ташкенте встречу с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Комиловом.

Высокопоставленный американский дипломат тогда заявил, что США по-прежнему привержены партнерству с Узбекистаном.

"Я нахожусь здесь, в Ташкенте, представляя правительство США, и выражаю соболезнования в связи с кончиной президента Каримова, а также демонстрирую неизменную приверженность нашему партнерству с Узбекистаном," - сообщил журналистам Розенблюм.

По его словам, "любое изменение в руководстве какой-либо страны является сложностью, но такие переходные периоды открывают возможности, чтобы, как он выразился, "найти пути к приспособлению и укреплению".

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