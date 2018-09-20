В апреле этого года по инициативе столичной мэрии «оживился» проект «Доступное жильё». На стройплощадке жилого комплекса «Сино-42» вновь слышны команды «вира» и «майна».

История долгостроя

В середине апреля этого года столичный мэр Рустам Эмомали подписал решение о создании Совета наблюдателей ГУП "Сохтмони манзили дастрас"-(«Строительство доступного жилья»), который уполномочен контролировать целевое использование средств в проекте «Доступное жилье». Этот совет возглавил первый вице-мэр Махмадсаид Зувайдзода. В его состав вошли руководители соответствующих служб городской администрации, акционеры проекта «Доступное жилье».

Проект «Доступное жилье» в Душанбе предусматривает обеспечение определенного круга жителей столицы, в том числе и интеллигенции, сравнительно дешевыми квартирами в высотных домах, которые возводятся в районе «Профсоюзов».

По словам источника в столичной мэрии после почти трех месяцев работы совета наблюдателей, был выявлен ряд недостатков в работе предприятия, после чего столичный мэр Рустам Эмомали поручил городской прокуратуре провести проверку деятельности ГУП «Сохтмони манзили дастрас».

Реализация проекта «Доступное жилье» началась в столице еще в 2013 году. По плану, в сентябре 2015 года первые квартиры должны были быть сданы в эксплуатацию, но этого не произошло.

Практически одновременно Нурулло Наимов, руководивший на протяжении нескольких лет «Сохтмони манзили дастрас» был отстранен от должности, на его место назначен Парвиз Абдурахимзода. Предварительная проверка показала, что часть средств дольщиков внесенных в качестве предоплаты не были перечислены на счет предприятия.

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Экскурс по стройплощадке

Первым делом мы посетили стройплощадку жилого комплекса «Сино-42». Здесь вновь шумно. Мы заглянули и в офис продаж застраиваемого жилого комплекса.

Руководителя ГУП "Сохтмони манзили дастрас" на месте не оказалось.

- Он на стройплощадке, - говорит один из работников. – Если вы хотите приобрести квартиру, то можете узнать об их наличии и расценках здесь.

Сейчас в наличии осталось порядка десятка квартир на разных этажах. Так, предлагаются квартиры различной квадратуры на 2, 3, 9,15,17 этажах. Расценки за один квадратный метр колеблются от 1981 сомони ($209) на 18-м этаже до 4501 ($476) на 2,3 и 4 этажах.

В начале прошлого года по инициативе Рустама Эмомали Агентство по борьбе с коррупцией проверяло факты целевого использования бюджета при реализации проекта. Результаты проверки не были обнародованы.

На выходе из офиса нам удалось поговорить с дольщиками строительства.

Мадина говорит, что вложила деньги на строительство еще в 2014 году.

- Я хотела приобрести свою жилплощадь по доступным ценам. Четыре года назад расценки действительно были доступными, в среднем $350-400, в то время когда цены на один квадратный метр в столице были порядка $1 тыс., - говорит она. - Несколько месяцев назад все цены были пересмотрены и сейчас они повысились примерно на 1 тыс. сомони ($100). Нам обещали сдать жилье в эксплуатацию в конце 2015 года, но этого не произошло. Многие люди, вложившие свои деньги, пытались их вернуть. Кому-то это удалось сделать, кому-то нет.

Сейчас, по словам Мадины, «Сохтмони манзили дастрас» просит всех дольщиков перезаключить договора и внести оставшуюся сумму. Первые три дома обещают сдать к концу следующего года.

- Квартиры будут предоставлены без отделки и установки сантехники, хотя первоначально обещали, что будет так - «завози мебель и живи», - говорит Мадина.

Пересмотр «доступных» цен

За подробностями мы обратились в столичную мэрию.

Источник в строительной сфере на условиях анонимности сказал, что строительство жилого комплекса «Сино-42» останавливалось в силу различных обстоятельств, в том числе и из-за экономического кризиса.

- С апреля строительство десятиблочного, 847-квартирного жилого комплекса (три блока из 18 этажей и семи блоков из 16 этажей) было возобновлено – говорит он. - Сейчас в разных блоках строительство ведется на уровне 5-10 этажей.

По его словам в апреле вся проектно-сметная документация была представлена в проектный институт ОАО «САНИИИОСП» для переоценки сметы и экспертизы.

- Согласно проведенному тендеру, возведением различных блоков комплекса занимаются строительные компании «Нури Шамс», «Диерсоз», «Фарзин-7», «Ориён-сарво», «Саймо», «Иклими соф» ва «Агротехстрой». На объекте всего работают 210 строителей этих компаний.

Средняя цена после проведенной переоценки за 1 кв.м. составляет – 3214 сомони ($343).

По словам источника, сметная стоимость объекта составляет 195 млн. сомони. 10 млн. было выделено из столичного бюджета, из которых - 7 млн. кредитных средств было погашено и 3 млн. сомони было израсходовано на строительные работы и возврат отказавшихся от долевого строительства граждан.

В течение 2017 года были проведены строительные работы на сумму более 9,2 млн. сомони и 4 млн. сомони было внесено дольщиками строительства, подчеркнул собеседник.

Временное падение и новый взлёт

В начале года ГУП «Центр ценообразования в строительной отрасли» Комитета по архитектуре и строительству, указывало, что в 2017 году цена за один квадратный метр в Душанбе составила $350–500.

Причиной снижения стоимости жилья в Таджикистане специалисты Комитета называли налаживание производства большинства стройматериалов внутри страны.

Между тем, снижение цен, несмотря на рост объемов производства стройматериалов в стране оказался явлением временным. Так, в этом году цены по данным того же Комитета снова стали расти.

- Согласно мониторингу ГУП, средняя цена одного квадратного метра жилья в многоэтажных домах города Душанбе на июль составляет $626. Цена же на квадратный метр жилья, которое строит компания «Манзили дастрас», - $350, - сказал на пресс-конференции по итогам первого полугодия председатель Комитета по архитектуре и строительству Джамшед Ахмадзода.

Специалисты в области строительства указывают, что несмотря на спад покупательской способности населения на фоне падения курса сомони по отношению к доллару цены будут, несомненно, расти.

- Если курс доллара будет стабильно расти вместе с ценами на стройматериалы, то цены на «доступные» квадраты будут снова пересмотрены и не в пользу будущих жильцов новостроек, - говорит экономист Сафар Саидов.

Не всё то золото, что строится?

В соцсетях бурно обсуждаются цены на жилье, в том числе и на цены «Доступного жилья». Участники обсуждений указывают, что в новостройках в спальных районах можно найти жилье по достаточно низким ценам.

- В новостройках можно найти жилье от $350 за один квадратный метр, например в микрорайонах Зарафшон и Гипроземгородок, - говорит один из участников обсуждения в таджикском сегменте соцсети Фейсбук.

– Все жилье эконом-класса, как и дома «Манзили дастрас» предлагается по одинаковым условиям, подводятся коммуникации (электро-водо снабжение) до квартиры, устанавливают перегородки и входные двери, все остальное собственники квартир доделывают сами. Но качество жилья, например, в новостройках в микрорайоне Зарафшон далеко от идеала. Штукатурка сыпется, на потолке и стенах уже появляются трещины.

- Не лучше ситуация и с новостройками в центре. Например, несколько месяцев на ул. Шевченко был только котлован, а сейчас уже возводится четвертый этаж. Не успевает подсохнуть бетон, а на него уже монтируют конструкции, - говорит житель столицы Аюб Хабилов.

Наряду с низким качеством строительства жители новостроек указывают на еще одну, не менее важную проблему - отсутствие возможности документального оформления права собственности. Так произошло с жильцами 130 квартир двух 12-этажек, возведенных компанией «Мовароуннахр» на столичной улице Сохили, которые восьмой год не могут получить документы на свои уже обжитые квартиры.

- Мы с семьями заселились в свои квартиры в 2010 году, но вот уже который год не можем документально оформить право собственности. В компании «Мовароуннахр» мы узнали, что наши дома не прошли государственную комиссию и по этой причине мы не можем оформить свои документы. И это проблема не только нашего дома, но и многих других новостроек в столице, - говорит один из жильцов 12-этажки Абдулло.

В ГУП «Манзили дастрас» уверяют, что после возведения жилого комплекса такой проблемы у новых собственников не возникнет.

...А в качестве бонуса, вот из этой любопытной инфографики вы можете узнать, сколько времени должно пройти, чтобы сдаваемая в аренду квартира окупилась.

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