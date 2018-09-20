Все новые предприятия начнут работать к празднованию 30-й годовщины независимости Таджикистана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня дал старт строительству девяти новых промышленных предприятий, сообщает пресс-служба главы государства.

Промышленная зона будет строиться на площади девяти гектаров на пересечении столичных улиц Айни и Зебуниссо.

Все новые предприятия будут построены за счет производственных предприятий страны и отечественных предпринимателей, сообщает пресс-служба.

В новой промышленной зоне будут возведены предприятия по переработки хлопка - волокна, по выпуску одежды, по обработке сухофруктов, по производству металлических профилей и конструкций, по производству электронных товаров, по производству фруктовых напитков, по переработки цветных камней и производству хлебобулочных изделий.

В общей сложности для строительства промышленной зоны будет израсходовано свыше 150 миллионов сомони. Ожидается, что в общем здесь будут трудоустроены свыше 3 тыс. граждан.

Самыми крупными объектами зоны станут предприятия по обработке хлопка - волокна и производству одежды, для возведения и оснащения которых будет выделено свыше 50 миллионов сомони.

Оборудование для оснащения новых предприятий промышленной зоны «Душанбе» будут закуплены из России, Китая, Германии, Италии, Бельгии, Южной Кореи и Турции.

Руководители таджикских компаний «Вахдат», «Шахзода», «Грин гольд», «Норд Азия Металл», «Асрори Санг», «ТАЛКО кабель» и «Энергетические и безопасные технологии», которые участвуют в создании зоны, заверили главу государства в том, что все предприятия новой промышленной зоны заработают к 30-й годовщине Дня государственной независимости Таджикистана.

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