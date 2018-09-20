Завершение строительства первого в Таджикистане небоскреба в 30 этажей, который возводится уже более трех лет на месте бывшего здания Главпочтамта в Душанбе, ожидается ближе к празднованию 30-й годовщины государственной независимости страны - осенью 2021 года. Об этом сообщил «АП» источник в администрации мэра Душанбе.

В новом здании планируется разместить все структуры и компании, занимающиеся предоставлением услуг связи, в частности, Интернет-провайдеры и мобильные операторы.

«Первые три этажа будут служить в качестве автостоянки, так как в центре столицы существуют сложности с парковкой автомобилей», - сказал источник.

30-этажное здания Службы связи при правительстве появится в Душанбе на нулевом километре.

Напомним, к строительству этого здания приступили в апреле 2015 года. Тогда старт работам дал президент республики. Эмомали Рахмон, который отпустил в основание фундамента капсулу с посланием к потомкам.

Тогда сообщалось, что это будет не только административный комплекс. Внутри разместятся 3D и 5D кинотеатры, кафе, ресторан.

На крыше главного здания создадут смотровую площадку - с высоты 123-х метров будет видна вся столица.

На сегодняшний день самым высоким зданием в Таджикистане считается 20-этажное здание бизнес-центра «Душанбе-Плаза».

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