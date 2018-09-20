Суммарный объем проблемных кредитов в банковском секторе Таджикистана на начало августа этого года составил около 1,9 миллиардов сомони (свыше $200 млн.).

«Просроченная задолженность по ссудам банковской системы и микрофинансовых организаций по состоянию на 1 августа 2018 года составила 1899 млн. сомони», - сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Объем таких кредитов за последние четыре месяца увеличился на 21 миллионов сомони ($2,2 млн.).

Около 32% просроченных кредитов были выданы в национальной валюте, а свыше 68% - в иностранной валюте.

Проблемные кредиты в национальной валюте составляют 602 миллионов сомони, а в иностранной валюте – 1 миллиард 296 миллионов сомони.

Общая же сумма кредитных вложений банковской системы на 1 августа нынешнего года составила 8 миллиардов 580 миллионов сомони.

Таким образом, доля просроченных задолженностей в общем объеме кредитных вложений составляет 22%.

Кредитные вложения, в основном, приходятся на частные коммерческие предприятия (около 2,3 млрд. сомони), госпредприятия (почти 2 млрд. сомони).

Отметим, что ряд таджикских коммерческих банков третий год не могут вернуть многим своим клиентам деньги. Банки объясняют создавшуюся ситуацию, в первую очередь, тем, что не могут получить обратно предоставленные другим клиентам кредиты.

Такие проблемы существуют в «Агроинвестбанке» и «Таджиксодиротбанке», а также в находящихся на стадии ликвидации «Таджпромбанке» и «Фононбанке».

Руководство Национального банка Таджикистана связывало образование у этих банков проблемных кредитов в больших размерах со смешиванием личного бизнеса с предоставлением денег своим знакомым и близким.

Некоторые вышестоящие сотрудники самих проблемных банков признаются, что были выданы кредиты без проведения соответствующего предварительного анализа сомнительным людям, а также близким и знакомым под залог имущества, несопоставимо меньшего по стоимости.

Глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, комментируя журналистам в начале текущего месяца причины столкновения банков с таким явлениям, заявил, что проблема таджикских банков заключается в том, что они «работают больше по понятиям, а не по сути».

«Деньги нужно предоставлять не тому, кто является чьим-то племянником, а надежному юрлицу», - сказал он на днях на заседании Первого конгресса евразийских СМИ в Казахстане.

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