Президент страны Эмомали Рахмон принял генеральных прокуроров стран СНГ и ШОС, собравшихся в Душанбе для участия в 28 заседании Координационного совета стран СНГ и 16-го заседания генеральных прокуроров стран ШОС.

Президент назвал органы прокуратуры одной из важнейших структур государственного аппарата, и отметил, что сегодняшние заседания содействуют обмену опытом и выработке новых направлений совместного сотрудничества, - сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи были обсуждены вопросы совместной борьбы с преступностью, в том числе организованной и транснациональной, проявлений терроризма, радикализма и экстремизма, мировой и региональной безопасности, пресечения незаконного оборота наркотиков и оружия, ужесточения защиты госграницы Таджикистана с Афганистаном, обеспечения информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью.

Особое внимание было уделено ключевой роли Антитеррористического центра СНГ, Региональной антитеррористической структуры ШОС и Международной ассоциации прокуроров в борьбе с современными вызовами и угрозами.

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