АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе состоится очередное, 28-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ.

- В Баку (Азербайджан) стартует чемпионат мира по дзюдо среди взрослых. Таджикистан на этом первенстве представят 10 спортсменов.

- В Малайзии стартует юношеский чемпионат Азии-2018 по футболу. Юношеская сборная Таджикистана проведёт свой первый матч с хозяевами Чемпионата.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 СЕНТЯБРЯ

1924 - В Душанбе открылось первое почтово-телеграфное отделение.

1932 – в Сталинабаде в городском саду состоялась премьера первого таджикского художественного фильма «Когда умирают эмиры»

2011 - В Афганистане в результате теракта погиб экс-президент Бурхонуддин Раббани.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 СЕНТЯБРЯ

1909-1993 – Родился Народный писатель Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Джалол Икрами.

1916-1986 – Родилась актриса театра, Народная артистка Таджикистана Тути Гафарова.

1930-2006 – Родился Народный гафиз Таджикистана Абдулло Назриев.

1945 – Родился Народный поэт Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки, автор слов Государственного гимна Таджикистана, Гулназар Келди

1946-2010 года – родился, лауреат премии Рудаки Музаффар Неъматиов

1947 – Родился экономических наук, профессор Амир Катаев

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 30-35 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков, местами сохраняется мгла. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 30-35 тепла, в предгорьях ночью 14-19 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью 3-8 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный 3-8. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 20-25 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, мгла. Ветер западный 3-8, временами усиление до 7-12 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Бохтар – Ясная погода, мгла. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 25-27 тепла.