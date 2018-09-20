Делегация Таджикистана приняла участие в очередной сессии рабочей группы по торговле Специальной Программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Таджикскую делегацию на мероприятии, которое прошло 19 сентября в Алматы, возглавил первый заместитель министра экономического развития и торговли РТ Завки Завкизода.

В рамках мероприятия был рассмотрен вопрос о региональной стратегии СПЕКА относительно упрощения торговых процедур, регионального сотрудничества по достижению целей устойчивой торговли и регулирования нетарифных мер торговли, сообщили «АП» в пресс-службе Минэкономразвития и торговли РТ.

Глава таджикской делегации поделился информацией о достижениях Таджикистана в области международной торговли, в частности, участии во Всемирной торговой организации, упрощении торговых процедур, развитии экспорта, потенциале и ускорении диверсификации экспортной торговли, а также отметил, что еще не использованы имеющиеся возможности государств-участников СПЕКА.

В целях развития сотрудничества в области торговли была разработана «Национальная стратегия СПЕКА по торговому механизму», которая направлена для согласования правительствам государств-участников организации.

20-21 сентября в рамках СПЕКА в Алматы состоится торгово-экономический форум.

СПЕКА была учреждена в 1998 году Ташкентской декларацией, подписанной Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, а также исполнительными секретарями Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО). Позже к Программе присоединились Туркменистан, Азербайджан и Афганистан.

В ходе сессий регулярно обсуждаются вопросы, связанные с улучшением коммуникационных возможностей в регионе СПЕКА, в том числе между Афганистаном и странами Центральной Азии.

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