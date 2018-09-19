Правительство Индии одобрило закон об уголовном преследовании за принятый в мусульманском мире «мгновенный развод» (тройной талак) на фоне попыток премьер-министра страны Нарендры Моди привлечь на свою сторону больше женщин, сообщает РИА новости.

"Тройной талак" дает мужчине возможность после трехкратного произнесения слова "талак" (по-арабски "развод") без формальных процедур расторгнуть брак со своей супругой. Данная практика была признана незаконной по решению Верховного суда Индии в августе прошлого года из-за противоречия главным принципам ислама и статье 14 конституции страны, гарантирующей равноправие граждан.

Несмотря на запрет, многие по-прежнему продолжали практиковать "тройной талак".

Правительство Моди хочет пойти дальше. Совершившему «мгновенный развод» не разрешат выходить под залог, и ему будет грозить до трех лет тюрьмы, сказал министр юстиции Рави Шанкар Прасад.

Выступая на праздновании Дня независимости Индии в августе, Моди, говоря о женщинах, сказал, что «не остановится, пока они не получат справедливость».

"Я еще раз обращусь к Соне (Соня Ганди — лидер Индийского национального конгресса — ред.), что этот указ принят в интересах страны для того, чтобы установить гендерное равноправие", - заявил Прасад, отметив, что считает данную практику "варварской и бесчеловечной".

Указ был принят после неудачной попытки правительства провести его через парламент. Законопроект, предполагающий введение уголовного наказания за "тройной талак", был одобрен нижней палатой (Лок сабхой) еще зимой, но позже "застрял" в Раджья сабхе — верхней палате парламента.

"Тройной талак" запрещен во многих исламских странах, а местные богословы ставят под сомнение допустимость "мгновенного развода". Тем не менее, до недавнего времени мусульмане Индии активно использовали эту практику. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться стало еще проще. Известны случаи, когда мужья уведомляли своих супруг о разводе через SMS или при помощи любого другого мобильного сервиса.

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