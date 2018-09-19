Известный американский боксер Майк Тайсон стал владельцем недвижимости в столице Узбекистана – квартиры в жилом комплексе, возводимом на территории международного делового центра «Ташкент Сити». Об этом заявили инвесторы проекта, сообщает Spot.uz.

В компании Dream City Development, которая занимается реализацией недвижимости в жилом комплексе, заверили, что использование образа Тайсона в рекламе, где боксер призывает стать его соседом в Ташкенте, не просто рекламный ход, а реальность: он владеет одной из элитных квартир. Купил или ее ему подарили, не уточняется.

Планирует ли Майк Тайсон жить в Узбекистане, пока неизвестно. Для того чтобы получить ташкентскую прописку, приобретенная им в узбекской столице недвижимость должна стоить не менее 600 млн сумов ($75 тысяч).

Майк Тайсон (52 года) - американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Олимпийский чемпион среди юниоров в первом тяжелом весе (1982). Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990). Исповедует ислам, носит арабское имя Малик Абдул Азиз. Имеет три судимости. С именем Тайсона связано несколько скандальных случаев – например, в 1997 году во время поединка с Эвандером Холифилдом он откусил ему часть уха.

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