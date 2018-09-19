Глава государства сменил председателей Хорога, Рушана и Рошткалинского района, а также назначил новых послов в Румынии и Латвии, сообщает пресс-служба главы государства.

Указом Эмомали Рахмона от должности председателя города Хорога освобождена Арамбегим Махтобшозода, которую она занимала с ноября 2016 года. Причина освобождения от должности не сообщается. На ее место назначен Кишвар Шамиров.

Другим указом президента Юсуф Султонноёбов освобождён от должности председателя Рошткалинского района области. На пост главы района назначен Давлатшо Мамадшоев, который до этого работал первым заместителем председателя района.

Председатель Рушанского района ГБАО Имомназар Ходжаназар Лутфулло также освобожден от должности указом президента. На его место назначен Фаррух Додихудоев.

Сегодня Эмомали Рахмон назначил также чрезвычайных и полномочных послов Таджикистана в Румынии и Латвии.

Указом президента Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Таджикистан в Австрийской Республике и по совместительству в Румынии назначен Каландар Идибек, послом в Республике Беларусь по совместительству в Эстонской Республике и в Латвийской Республике назначен Махмадшариф Хакдод.

Напомним, 18 сентября Эмомали Рахмон назначил первого заместителя главы МВД республики Абдурахмона Аламшозода начальником УМВД страны по ГБАО. Также указами президента Давлатмо Додихудозода освобождена от должности главы суда ГБАО. На ее место назначен Шогуфрон Усмонзода. Первым заместителем главы ГБАО назначен Алишер Мирзонаботов, который до этого работал в должности замначальника Управления Госкомитета национальной безопасности Таджикистана по ГБАО.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus