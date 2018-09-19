На заседании консультативного Cовета по труду, миграции и занятости населения 21 сентября в Душанбе будут подведены итоги сотрудничества стран Содружества в социально-трудовой сфере и намечены задачи на перспективу.

Часть вопросов будет непосредственно связана с выполнением Плана мероприятий по реализации третьего этапа (2016–2020 годы) Стратегии экономического развития СНГ. Среди них – обмен информационно-методическими, нормативно-правовыми материалами и выработка единых принципов разработки и применения профессиональных стандартов стран Содружества, сообщает Исполком СНГ.

В рамках обсуждения выполнения Приоритетных мероприятий по формированию общего рынка труда и регулированию миграции рабочей силы на 2017–2020 годы планируется рассмотреть проект Соглашения о сотрудничестве в сфере содействия занятости населения СНГ, в частности, заседатели рассмотрят опыт успешной практики в системе социального обслуживания населения.

Кроме того, члены Совета обсудят инициативы Рабочей группы к проекту Общих принципов сотрудничества в обеспечении возможностей для трудоустройства отдельных групп населения, испытывающих трудности в поиске работы.

Консультативный Совет по труду, миграции и социальной защите населения является одним из старейших органов отраслевого сотрудничества в рамках Содружества. Он был создан в 1992 году для выработки согласованной политики в государствах в области трудовых отношений и социального партнерства, охраны труда, взаимодействия в решении проблем трудовой миграции и занятости, социальной защиты населения и охраны здоровья граждан, подвергшихся воздействию радиации.

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