Таджикские производители цемента существенно увеличили объем экспорта своей продукции в соседние страны.

В январе-августе этого года из Таджикистана экспортировано 920 тыс. тонн цемента, сообщает министерство промышленности и новых технологий РТ.

Экспорт цемента из республики за весь 2017 год составил примерно в объеме 1 млн. тонн. То есть, среднемесячный объем экспорта цемента в прошлом году составил около 84 тыс. тонн, а в этом году – уже 115 тыс. тонн. Таким образом, рост экспорта этой продукции составляет почти 37%.

Порядка 520 тыс. тонн таджикского цемента за восемь месяцев этого года поставлено в Узбекистан. Это чуть более 20% произведенного за этот период стройматериала. Еще 340 тыс. тонн таджикского цемента было вывезено в Афганистан, а 60 тыс. тонн – в Кыргызстан.

Свою продукцию экспортировали совместные таджикско-китайские предприятия «Хуаксин Гаюр цемент» (32,6% в общем объеме экспорта цемента), «Хуаксин Гаюр Сугд» (24,2%), «Джунгцай Мохир цемент» (38,5%), «Тадж Чайна» (2%).

В настоящее время в Таджикистане выпуском цемента занимаются 14 предприятий, общая годовая мощность которых составляет 5 млн. тонн.

К главным производителями данного стройматериала, наряду с вышеуказанными таджикско-китайскими СП, относится также ОАО «Таджикцемент». Продукция данного предприятия в основном используется при строительстве «Рогунской ГЭС».

Цементными заводами страны за восемь месяцев этого года произведено 2,5 млн. тонн продукции.

В прошлом году ими было произведено свыше 3,1 млн. тонн цемента.

Таджикистан за последние годы существенно нарастил объемы выпуска цемента посредством возведения новых совместных таджикско-китайских мощностей. За последние пять лет китайские инвесторы помогли Таджикистану увеличить объемы производства цемента почти в десять раз.

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