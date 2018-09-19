Гурбангулы Бердымухамедов на трибуне ООН в 2015 году.

В Нью-Йорке 1 октября состоится акция протеста, приуроченная к визиту президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Акцию организует правозащитная организация Cotton Campaign, выступающая против применения принудительного труда на хлопковых полях, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Бердымухамедов, как ожидается, выступит на 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке с 29 сентября по 2 октября. Акция протеста пройдет 1 октября с 12 до 14 часов в парке Ральфа Банча напротив Штаб-квартиры ООН. Обращаться участники акции намерены не к Бердымухамедову, а к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. Они призовут его публично осудить использование принудительного труда на хлопковых полях Туркменистана.

Сторонники Cotton Campaign также намерены выступить в защиту журналиста издания «Альтернативные новости Туркменистана»Гаспара Маталаева, который проводил мониторинг принудительного труда. В 2016 году Маталаева приговорили к трем годам лишения свободы, в ходе следствия он подвергался пыткам электрическим током, сообщает ИА «Фергана».

Также правозащитники требуют проведения радикальных реформ в сфере хлопководства – отмены обязательных норм сбора урожая, финансовой прозрачности, внедрения свободных закупочных цен.

Борьба с принудительным трудом – одно из требований ООН, которое власти Туркменистана официально отвергли в рамках проходящей сейчас в Женеве 39-й сессии по правам человека. Власти пояснили, что нормы о запрете принудительного труда уже присутствуют в Конституции Туркменистана.

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