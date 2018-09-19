В России хотят запретить школьникам носить смартфоны в школу, многие россияне идею поддержали: ведь для связи с родителями там есть специальный сигнальный телефон.

Почти три четверти россиян высказались за то, что школьникам нужно запретить использовать смартфоны и другие гаджеты во время занятий, таков опрос ВЦИОМа, который был проведен после озвученной главой Минпросвещения России Ольги Васильевой инициативы.

Васильева недавно выступила с заявлением о поддержке запрета смартфонов в российских школах, пишет РБК.

По ее словам, в некоторых школах уже используют специальные ящики, в которых ученики могут оставить свои гаджеты, а для связи родителей с учителями в таком случае используют специальный контрольный сигнальный телефон.

«Возникает вопрос, зачем [смартфон], если все есть? Если есть полностью оборудованные классы, планшеты в классе есть», — отметила Васильева.

Президент России Владимир Путин заявил, что не очень понимает идею запрета смартфонов в школах. «Все запретить невозможно», — заметил он. Путин также предложил думать о способы использование смартфонов в процессе обучения.

«Нужно просто понять, как то или иное явление, те или иные достижения можно использовать для процесса обучения. Об этом нужно подумать», — отметил Путин.

По результатам опроса ВЦИОМ, 83% респондентов уверены, что смартфоны мешают школьникам учиться, а еще 69% опрошенных считают, что в случае запрета гаджетов в школах, дети будут лучше учиться. Кроме того, 69% опрошенных также высказали мнение, что подобные ограничения должны касаться учеников всех возрастов.

Идея запрета не нова

Таджикистан запретил ношение и использование мобильников школьниками еще в 2009 году.

Ещё в 2007 году чиновники от образования начали кампанию против использования школьниками и студентами мобильных телефонов.

В марте 2009 данный запрет был узаконен: депутаты нижней палаты парламента одобрили и приняли поправки в Законы РТ «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и «О начальном профессиональном образовании».

Согласно поправкам, запрещено ношение и использование мобильных телефонов во всех общеобразовательных школах республики независимо от их форм собственности, причем запрет относится и к педагогам данных школ.

Использование мобильных телефонов в образовательном учреждении Таджикистана также запрещено в соответствии со ст. 8 закона Таджикистана «Об ответственности родителей за воспитание и обучение детей».

Согласно статьи 5 закона, родители обязаны «запрещать детям дошкольного возраста и детям, обучающимся в общеобразовательных, начальных и средних профессиональных учреждениях образования, независимо от организационно-правовых форм, приносить и использовать мобильные телефоны».

Без связи с детьми

Данное нововведение лишило родителей школьников возможности иметь постоянную связь с ребенком.

Многие родители тогда говорили, что из-за отсутствия школьных автобусов не могут контролировать передвижение детей на общественном транспорте и беспокоятся за них, и поэтому запрет на телефоны был воспринят мягко сказать без энтузиазма.

После одобрения закона сотрудники милиции начали проводить регулярные рейды в школах, налагать штрафы.

Сотрудники милиции обыскивали учеников и забирали у них мобильные телефоны. Потом милиционеры требовали, чтобы родители шли в отделение, платили штрафы, и забирали мобильники.

В 2014 году городское управление образования обещало, что в душанбинских школах установят стационарные телефоны для контакта родителей, учителей и детей. Однако в 2016 году власти сообщили, что «из-за ограниченных возможностей у самих учебных заведений стационарные телефоны установлены не во всех школах».

Помните! Денежные штрафы должны уплачиваться только через учреждения «Амонтабанка» с предоставлением квитанции, а само наложение штрафа должно быть на основе обоснованных административных протоколов. И еще - штраф налагается только судом.

Рейды незаконны

Юристы ранее сообщали, что проводимые милицией рейды на территории образовательных учреждений без участия педагогов или родителей (или лиц, заменяющих родителей) - это незаконная деятельность. Обыскивать учеников тоже незаконно - это нарушение правил проведения досмотра.

В целях проведения профилактических и воспитательных мероприятий допустимо посещение образовательных учреждений в форменной одежде, но только по согласованию с руководством системы образования.

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