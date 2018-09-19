По подозрению в убийствах мирных жителей, совершенных в 1993 году на юге Таджикистана, задержаны несколько человек - жителей Хуросонского района Хатлонской области.

На сайте МВД Таджикистана сообщается, что милиция на днях задержала группу лиц, которые причастны к расстрелу жителя поселка № 18 Хуросонского района. Задержаны 61-летний Р.М., 53-летний К.М., 52-летний А.Н., которые также проживали в этом населенном пункте.

Сообщается, что в феврале 1993 года подозреваемые, вступив в сговор с гражданином А.З. и другими односельчанами, которых уже нет в живых, ворвались в дом своего земляка.

«Они вытащили из дома 50-летнего Н.Д., насильно посадили его в «Камаз», и увезли его на территорию кладбища села Уяли. Там они расстреляли мужчину из автомата «Калашникова» и пистолета «Макарова», - сообщается на сайте МВД.

МВД продолжает поиски еще одного подозреваемого А.З., уточняет пресс-служба.

Вчера сотрудники также задержали другую группу преступников, которая в феврале 1993 года также на кладбище в Уяли расстреляла из автоматат 51-летнего мужчину.

«Подозреваемые - 54 летний Н.И, 50-летние Х.Э. и Н.Ш., тоже жители Хуросона, зимой 1993 года, ворвались в дом 51-летнего К.С., вывели его во двор, посадили в грузовик «Урал», и увезли на территорию кладбища села Уяли, где расстреляли», - отмечено в сообщении МВД РТ.

По данным фактам Генпрокуратура Таджикистана возбудила дела по статье 104 УК РТ (убийство), ведётся следствие, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

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