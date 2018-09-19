По подозрению в убийствах мирных жителей, совершенных в 1993 году на юге Таджикистана, задержаны несколько человек - жителей Хуросонского района Хатлонской области.
На сайте МВД Таджикистана сообщается, что милиция на днях задержала группу лиц, которые причастны к расстрелу жителя поселка № 18 Хуросонского района. Задержаны 61-летний Р.М., 53-летний К.М., 52-летний А.Н., которые также проживали в этом населенном пункте.
Сообщается, что в феврале 1993 года подозреваемые, вступив в сговор с гражданином А.З. и другими односельчанами, которых уже нет в живых, ворвались в дом своего земляка.
«Они вытащили из дома 50-летнего Н.Д., насильно посадили его в «Камаз», и увезли его на территорию кладбища села Уяли. Там они расстреляли мужчину из автомата «Калашникова» и пистолета «Макарова», - сообщается на сайте МВД.
МВД продолжает поиски еще одного подозреваемого А.З., уточняет пресс-служба.
Вчера сотрудники также задержали другую группу преступников, которая в феврале 1993 года также на кладбище в Уяли расстреляла из автоматат 51-летнего мужчину.
«Подозреваемые - 54 летний Н.И, 50-летние Х.Э. и Н.Ш., тоже жители Хуросона, зимой 1993 года, ворвались в дом 51-летнего К.С., вывели его во двор, посадили в грузовик «Урал», и увезли на территорию кладбища села Уяли, где расстреляли», - отмечено в сообщении МВД РТ.
По данным фактам Генпрокуратура Таджикистана возбудила дела по статье 104 УК РТ (убийство), ведётся следствие, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
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Шока6
Война всё спишет? НЕТ !!!За всё надо ОТВЕЧАТЬ.Перед Богом вы ответили ,Но есть ещё людской (государственный) суд.Пора перед ним ответить.
Спартак Шока3
Шока перед Аллахом еще предстоит ответит, потому что пока пострадавший раб не простит то Аллах не простит никогда.