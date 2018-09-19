Комроншох Устопириён - один из претендентов на медаль ЧМ в Баку

Таджикистан на чемпионате мира, который пройдет с 20 по 27 сентября в Баку, будут представлять десять спортсменов, сообщает Комитет по делам молодежи и спорта при правительстве республики.

Спортивную честь Таджикистана на очередном чемпионате мира будут защищать Сухроб Бокиев (весовая категория до 60 кг), Ёкубджон Бокиев (до 66 кг), Бехруз Ходжазода и Сомон Махмадбеков (до 73 кг), Акмал Муродов (до 81 кг), Комроншо Устоприён (до 90 кг), Саидджалол Саидов (до 100 кг), Шакармамад Мирмамадов и Темур Рахимов (свыше 100 кг) и Шохида Каландарова ( до 57 кг. среди женщин).

За золотую медаль в каждой весовой категории выдается денежная премия в размере 26 тыс. евро, обладатели серебренных медалей получат - 15 тыс. евро, бронзовых - 8 тыс. евро.

Таджикистан за годы независимости лишь однажды завоевывал награду на чемпионате мира по дзюдо - это бронзовая медаль, завоеванная Расулом Бокиевым на ЧМ в Рио-де-Жанейро в 2007 году.

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