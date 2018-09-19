В Государственном комитете Узбекистана по развитию туризма (Госкомтуризм) разработали электронное мобильное приложение UzFinder, которое поможет туристам определить место ближайшего туалета, сообщается на сайте Госкомтуризма, сообщает ИА ФЕРГАНА.

Приложение планируется запустить к октябрю. В ведомстве пообещали его постоянно обновлять с появлением новых объектов. Судя по описанию, программа по технологии GPS в автоматизированном режиме определяет местоположение не только туалетов, но и других объектов туристической инфраструктуры, но в сообщении Госкомтуризма основной упор делается на санитарно-гигиенические узлы, поскольку именно им посвящен отчет.

В нем отмечается, что после многочисленных жалоб туристов на состояние туалетов была проведена инвентаризация 3660 санитарно-гигиенических узлов в 14 регионах республики в туристических местах и местах скопления людей (музеи, святыни, рынки, вокзалы, заправки, придорожные остановки).

Находившиеся в неудовлетворительном состоянии туалеты ремонтируются, с начала года сдано в эксплуатацию 147 туалетов на основе государственно-частного партнерства.

Кроме того, девять туалетов в Самаркандской, Ташкентской, Кашкадарьинской и Джизакской областях Госкомтуризм в августе открыл за счет средств Фонда поддержки туристической сферы.

Как отмечает сайт Подробно.Uz, в феврале 2018 года предпринимателям Узбекистана предоставили беспрецедентные льготы для строительства и обеспечения работы туалетов по всей стране. Например, они могут получить налоговую льготу до 100 млн сумов ($12,5 тыс.) при их возведении и до 12 млн сумов ($1,5 тыс.) ежегодно – на их содержание.

Отметим, что в развитии туалетной инфраструктуры властям Узбекистана хотел помочь бизнесмен-эмигрант Бабур Хасан: он хотел построить в стране две тысячи современных общественных туалетов (с магазинчиками) и многоярусных автопарковок, однако узбекские пограничники отказали ему во въезде, а хоким (мэр) Ташкента потребовал от инвестора вначале открыть счет в банке и положить на него $10 тысяч, чтобы доказать свою платежеспособность.

А как у нас?

В Таджикистане нехватка туалетов остается до сих пор очень острой. Уже несколько лет власти говорят о том, что вблизи основных трасс они будут построены, но дело пока с мертвой точки не сдвигается.

Asia-Plus Один общественный туалет в столице приходится у нас аж на 19 тысяч человек!

Ранее в интервью "АП" глава Комитета по развитию туризма Нумон Абдугаффорзода рассказал «АП», что власти намерены предприянять в этом направлении.

По его словам, сейчас функционируют рабочие группы, которые работают во всех регионах страны с представителями местных властей. В том числе проводятся встречи с владельцами автозаправочных пунктов, на которых обсуждаются вопросы строительства общественных туалетов.

Он уверен, что поскольку автозаправки расположены вдоль трасс, то будет неплохо, если их владельцы рядом построят туалеты, соответствующие стандартным требованиям: туалеты у главных дорог должны иметь линию канализации, умывальники и указательные таблички.

"Но у нас есть и другие планы касательно увеличения туалетов у главных дорог. Совместно с исполнительными органами местных властей мы хотим привлечь физических и юридических лиц к строительству общественных туалетов в тех местах, где это необходимо", - сказал глава Таджиктуризма.

Ощущается нехватка туалетов и в столице - Душанбе.

По данным городской СЭС, на конец 2016 года в Душанбе функционировало 42 общественных туалета, а если учесть, что официально население Душанбе составляет порядка 800 тысяч человек, то один общественный туалет в столице приходится у нас аж на 19 тысяч человек.

При этом согласно нормативам «Санитарных правил устройства и содержания общественных уборных» от 1972 года, которыми Таджикистан пользуется и сегодня, одна уборная должна быть рассчитана на 500 человек.

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