Утром 14 сентября в центральном парке города Куляб подрались мэр города Амонулло Хайрулло и теперь уже бывший директор парка в Кулябе Абдурахим Одинаев.

По словам очевидцев, причиной драки якобы послужило то, что глава Куляба указал покрыть весь парк брусчаткой.

Поскольку у самого директора парка нет средств на облагораживание парка, ему пришлось ранее поделить территорию на мелких предпринимателей, которые имеют торговые точки на территории парка, чтобы они за свой счет поддерживали его в порядке.

«На очередную просьбу облагородить один из участков парка, директор возразил мэру, ссылаясь на то, что средств для данной работы у него нет. За это он получил шквал оскорблений, а позже мэр и вовсе начал пинать его ногой», - рассказал «АП» свидетель драки.

Сам Одинаев, как утверждают многочисленные свидетели, тоже вынужден был вступить в драку.

Дерущихся разняли зампред председателя города и представитель Комитета по делам женщин в Кулябе.

По словам продавцов в парке, после драки директор парка был отстранен от должности.

Позже, как сообщают местные предприниматели, глава города провел собрание и обязал всех благоустраивать город: кто-то должен открыть салоны красоты, кто-то обновить фасады домов.

Центральный парк Куляба сегодня Asia-Plus

«Я, как мужик, написал заявление»

Между тем, как сообщил «АП» Хайрулло Тоиров – завотделом культуры Кулябского региона, теперь уже бывший директор городского парка города Куляба Абдурахим Одинаев, пришел к нему и рассказал, что произошло в тот день в парке.

«Мы поссорились из-за работы, он начал меня ругать, даже матерился, но я, как мужик, написал заявление и ушёл с работы», - цитирует Одинаева Тоиров.

Он отметил, что Абдурахим Одинаев является одним из лучших директоров парка области.

Центральный парк Куляба сегодня Asia-Plus

«За те два года, что Одинаев руководит парком, парк в Кулябе стал одним из лучших парков в области, и даже в республики. В 2017 году он занял второе место на республиканском конкурсе среди парков городов республики после столичного парка Айни. И в 2017 году Одинаев за хорошую работу получил знак «Отличника культуры» и благодарность главы области, а в этом году ему было присвоено звание Заслуженного работника республики», - говорит Хайрулло Тоиров.

В мэрии Куляба заявляют, что драки не было

Мы попыталась получить комментарий в кулябской мэрии, позвонив для начала в пресс-центр Сулаймону Ситамову. Он ответил, что ничего по этому поводу сказать не может, так как ничего не знает.

Дозвонились мы и до вице-мэра Куляба Кенджамох Маджидовой, которая, по словам очевидцев, присутствовала при ссоре.

Центральный парк Куляба сегодня Asia-Plus

Она отметила, что не слышала ни о какой ссоре и драке.

«Председатель города приказал директору навести порядок в парке, покрасить и отремонтировать то, что нуждается в этом, и больше ничего не было, никакой драки, о которой говорят», - сообщила чиновница.

С самим председателем города Куляб связаться не удалось.

Между тем, по словам тех же очевидцев, сразу после драки, по указанию мэра, снимавших потасовку на телефоны заставили удалить это видео.

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