Таджикистан и Китай подписали обменные письма по финансированию строительства зданий парламента и правительственного комплекса в Душанбе.

Документы подписаны 18 сентября по итогам состоявшегося в Душанбе очередного заседания таджикско-китайской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и торговли РТ.

Подпись под документами поставили министр экономического развития и торговли РТ Неъматулло Хикматуллозода и помощник министра коммерции КНР Ли Чэнган, которые возглавляли делегаций своих стран на прошедшем заседании Комиссии.

В соответствии с подписанным документом, Китай выделяет для возведения этих объектов средства в размере 1,5 миллиарда юаней (около $220 млн.) на безвозмездной основе.

Комплексы на сотни миллионов долларов

Соглашение о предоставлении средств для строительства новых комплексов правительства и парламента Таджикистана был заключен правительствами двух стран 1 сентября прошлого года в ходе государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Пекин.

Позже, в начале нынешнего года, прошли слухи о том, что Китай отказался от предоставления этой помощи, правда, слухи эти официальные власти не подтвердили.

Парламентский комплекс, который планируется строить в центральной части Душанбе, будет состоять из четырехэтажных зданий.

Источник в соответствующих ведомствах страны сообщил «АП», что непосредственные работы по возведению комплекса начнутся сразу после начала выделения средства. Его строительство планировали завершить в 2020 году.

Парламентский комплекс будет возведен на месте бывшей столичной мэрии и домов с аркой.

А вот относительно местонахождения будущих зданий правительства пока ничего неизвестно точно. Ранее власти намеревались снести чайхану «Рохат» и прилегающин к ней здания и построить на их месте правительственный комплекс, однако позже отказались от этой идеи.

Концепция парламентского комплекса Республики Таджикистан Фото: Мастерская КСП

Главный донор

Китай за последние десять лет превратился в главного финансового донора Таджикистана. Поднебесная на данный момент является основным кредитором нашей страны: на Китай приходится более 41% от общего объема внешнего долга страны.

Согласно данным Минфина, на начало второго полугодия этого года общий размер внешнего долга Таджикистана составил около $2,9 млрд. Задолженность перед Китаем составляет более $1,2 млрд. При этом первые китайские кредиты были предоставлены Таджикистану всего десять лет назад - в 2007 году, размер которых составлял чуть более $216 млн..

Китай в настоящее время также находится на первом месте по объему вложенных в экономику Таджикистана прямых инвестиций. Вторая экономика мира в 2016 году по этому показателю обошла Россию, которая с начала обретения Таджикистаном независимости являлась его главным инвестором. Общий объем китайских накопленных прямых инвестиций перевалил за $1 млрд.

Кроме того, Китай ежегодно выделяет Таджикистану на различные нужды средства на безвозмездной основе. Общий объем такой помощи выяснить не удается.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus