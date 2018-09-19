Российские военные впервые перебросили оперативно-тактические комплексы "Искандер-М" с Урала в Киргизию на антитеррористические учения стран СНГ.

«Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в совместном антитеррористическом учении силовых структур государств-участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор 2018», — сообщили в пресс-службе Центрального военного круга.

В рамках маневров, комплексы нанесут удар по лагерю условных террористов, который по легенде учений будет расположен на полигоне «Эдельвейс».

"Искандер-М" предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи на дальностях до 500 км.

Первый этап антитеррористического учения проходит на территории семи государств Содружества - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Заключительный этап состоится на территории Киргизии.

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