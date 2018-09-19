В штаб-квартире Азиатской футбольной Конфедерации в Куала-Лумпуре сегодня, 18 сентября, состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Азии-2019 по футзалу среди молодежных сборных до 20 лет в Центральной зоне.

Как сообщается на сайте ФФТ, по итогам жеребьевки молодежная сборная Таджикистана оказалась в группе «В». Соперники нашей сборной – команды Узбекистана и Кыргызстана. В группу «А» вошли Иран, Афганистан и Туркменистан.

Отборочный турнир азиатского первенства пройдёт с 1 по 4 декабря в Ташкенте. Согласно регламенту турнира, в финальную часть чемпионата Азии-2019 из Центральной зоны выйдут только три команды – победители групп, а также команды, занявшие вторые места, в матче плей-офф разыграют третьею путевку на азиатское первенство.

Отборочный турнир чемпионата Азии-2019 по футзалу среди молодежных сборных до 20 лет. Центральная зона

Группа «А»: Иран, Афганистан, Туркменистан.

Группа «В»: Узбекистан, ТАДЖИКИСТАН, Кыргызстан.

Календарь игр:

1-й тур

1 декабря (суббота)

Кыргызстан – Узбекистан

Туркменистан – Иран

2-й тур

2 декабря (воскресенье)

ТАДЖИКИСТАН – Кыргызстан

Афганистан – Туркменистан

3-й тур

3 декабря (понедельник)

Узбекистан – ТАДЖИКИСТАН

Иран – Афганистан

Плей-офф

4 декабря (вторник)

2-е место группа «А» – 2-е место группа «В»

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