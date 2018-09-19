Россия расценивает действия израильских военных в районе Латакии как враждебные, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.



«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — сказал Конашенков.



Подчеркивается, что пилоты F-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты пять километров. Тем не менее они преднамеренно пошли на провокацию.



«В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства», - добавил представитель Минобороны РФ.



Он также отметил, что Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. «По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону», - рассказал Конашенков.



По его словам, Минобороны РФ расценивает данные провокационные действия Израиля как враждебные. "Оставляем за собой право на адекватные ответные действия", - заявил представитель Минобороны.



Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия вечером 17 сентября над Средиземным морем. Связь с экипажем пропала около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.

CNN со ссылкой на источник в правительстве США сообщило, что самолет могли случайно сбить сирийские ПВО, которые отражали атаки израильской армии.



На месте крушения продолжается поисковая операция.

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