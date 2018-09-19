С 15-го по 17 сентября в Таджикистане прошли Дни узбекского кино, которые завершились для киноиндустрии двух соседствующих стран благополучно – «Таджикфильм» и «Узбеккино» подписали меморандум о сотрудничестве.

Это, кстати, первый за последние 25 лет таджикско-узбекский документ в сфере кино, согласно которому теперь киностудии обеих стран будут иметь массу возможностей для развития своей деятельности на территории двух республик.

Так, по словам замдиректора «Таджикфильма» Толиба Рахматуллоева, теперь, к примеру, поехав на съемки в любой город Узбекистана, таджикские режиссеры и актеры могут свободно и бесплатно воспользоваться оборудованием «Узбеккино».

Аналогичные условия, по его словам, будут обеспеченны узбекским коллегам и на территории Таджикистана.

«Помимо этого, обе киностудии без проблем могут приглашать таджикских и узбекских актеров на свои фильмы, а также организовывать в своих странах прокат совместных фильмов», - делится Толиб Рахматуллоев.

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