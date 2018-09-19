Страна: Великобритания

Жанр: боевик, комедия, приключения

Режиссер: Дэвид Керр

Актеры: Роуэн Эткинсон, Бен Миллер, Ольга Куриленко, Эмма Томпсон, Джейк Лэси

Премьера в Душанбе: 20 сентября, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Когда все агенты секретной службы Её Величества внезапно выходят из строя, в игру вступает запасной вариант. Образец английского стиля и любимец роковых красоток; король безвыходных ситуаций и хранитель аналоговых традиций в цифровом мире, агент Джонни Инглиш – боль и гордость британской разведки. Этому парню есть что взбалтывать, и он взболтает не по-детски.