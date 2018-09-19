В этом году первая независимая столичная радиостанция, как и весь одноименный медиа-холдинг «Азия-Плюс», активно обновляется в соответствии с требованиями времени, и становится ближе к людям. Радио поменяло музыкальный формат, в его эфире появились новые проекты, развивается онлайн-вещание, благодаря которому радио можно слушать в любой точке мира! А еще оно снова вышло на улицы родного Душанбе, чтобы дарить его жителям много красивых шоу и море незабываемых эмоций.

Среди самых запоминающихся мероприятий весны и лета был проект к 8 марта - «Модарони Душанбе», когда яркий праздничный автобус курсировал по центру столицы и бесплатно развозил наших мам, а ведущие радио дарили счастливым женщинам цветы и подарки от наших партнеров.

Впервые в нашем городе радио «Азия-Плюс» провело kite fest - Первый фестиваль воздушных змеев «Осмони Душанбе», он символично прошел в День города. Кстати, этот грандиозный семейный праздник «азиаты» и компания «Оби Зулол» хотят сделать традиционным.

А летом совместно с нашим сладким партнером - RC Cola - мы провели зажигательную летнюю вечеринку в аквапарке «Дельфин» - Green and Black Party с участием Натана, звезды российского лэйбла Black Star.

Ко Дню детей совместно с компанией Tсell радиостанция провела благотворительную акцию «Читаем вместе», которую c удовольствием поддержали звезды таджикской эстрады.

Несколько дней назад радиостанция отметила свое совершеннолетие: 9 сентября «Азия-Плюс» исполнилось 16 лет. За этот год в жизни радио произошли большие перемены: были запущены новые проекты - дневное развлекательное шоу «Набзи Руз» и утреннее «Камбэк Шоу» с массой интересных интерактивных рубрик. В эфире появились новые программы, причем многие из них те, что были раньше, стали более лаконичными и динамичными.

Директор радио Манижа Ахмадова рассказала, что скоро радиослушателей ждет еще масса сюрпризов. Сегодня, например, в эфир вышел новый спецпроект по такой актуальной для каждой домохозяйки теме, как экономия семейного бюджета.

Будет и новый музыкальный проект, но его секреты пока не раскрываются.

«Мы чувствуем пульс нашего города и стремимся соответствовать современным тенденциям. С этим связаны и изменения в музыкальном формате: в эфире теперь звучат только энергичные, танцевальные треки, в большей степени таджикские и восточные», - отметила директор радио.

Визитной карточкой радио «Азия-Плюс» по-прежнему остается талантливая команда профессионалов, отличная музыка, оперативные новости, вещание на двух языках и желание не останавливаться на достигнутом. Бесподобных ведущих Радио «Азия-Плюс» - Дашу и Баху, Бехруза и Гуландом – знает и любит вся столица, сотни тысяч людей ежедневно заряжаются от них оптимизмом и хорошим настроением, получают массу полезной информации.

«Я очень рада тому, что радио «Азия-Плюс» всегда удается сплотить вокруг себя опытных, талантливых профессионалов, которые создают качественный, интересный контент, близкий таджикистанцам, - делится Манижа Ахмедова. - Не случайно, сегодня наше радио звучит в столичных офисах и на душанбинских базарах, в такси и частных авто. Мы гордимся этим и очень дорожим доверием каждого слушателя».

Слушайте “Азия-Плюс” на частоте 107FM в Душанбе и Курган-Тюбе, а также в Худжанде (104.4FM) и в Интернете – www.asiaplusradio.tj и на платформе Tunein.

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