Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН заявил, что Россию настораживают поступающие сведения о стремлении афганского «крыла ИГИЛ» договориться с руководством движения «Талибан» и других террористических организаций о координации деятельности.

Он отметил, что в фокусе пристального внимания РФ - нарастание террористической активности «афганского крыла» ИГИЛ, кадровую подпитку которое в основном получает за счет иностранных боевиков, имеющих за плечами боевой опыт в Сирии и Ираке, цитирует Небензю РИА Новости.

«Дополнительную опасность представляет их расширяющаяся идеологическая, пропагандистская и вербовочная деятельность с умелым использованием информационно-коммуникационных технологий», - добавил глава российской миссии.

Кроме того, заявил он, укрепляются контакты ИГИЛ с представителями «Исламского движения Туркестана».

«По нашим данным, количество игиловцев может достигать 10 тысяч человек, - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза в понедельник. . - Мы видим в этом угрозу как для своих границ, так и для наших центральноазиатских соседей».

По его мнению, несмотря на сообщения о поражении боевиков и их частичной сдачи правительственным силам в Джаузджане в августе, "они по-прежнему сохраняют сильные позиции в других провинциях на севере и северо-востоке страны для последующего укрепления своего влияния".

Небензя сообщил, что эпизодически в борьбу с ИГ включается и движение талибов в основном на севере и востоке Афганистана, это свидетельствует об осознании игиловской угрозы как властями в Кабуле, так и талибами.

По его словам, «с учетом деградирующей ситуации в сфере безопасности в Исламской Республике Афганистан считаем необходимым активнее задействовать антитеррористические санкционные механизмы СБ».

«Выступаем за создание дополнительных барьеров для деятельности террористических элементов в этой стране, особый акцент важно сделать на подведении под санкции лиц и группировок, причастных к деятельности ИГИЛ», - подчеркнул Небензя.

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