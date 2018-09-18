АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- На полигоне Чорухдайрон в Согде продолжатся первые учения вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана.

- Женская юниорская сборная Таджикистана по футболу до 16 лет проведёт третий матч отборочного турнира чемпионата Азии-2019 в группе «С». Игра состоится в Гиссаре. Соперник наших футболисток - команда Таиланда.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 19 СЕНТЯБРЯ

1940 – Начало строительства большого Гиссарского канала

2010 - В Раштском районе в ущелье Камароб обстреляна машина с правительственными войсками. На месте трагедии погибло 23, и получили ранения 17 солдат и офицеров.

2017 - Бывший начальник следственного управления Агентства по борьбе с коррупцией и госфинконтролю Фируз Холмуродзода осужден ан 15 лет лишения свободы.

2017 - Эмомали Рахмон поговорил с Генсеком ООН о воде и безопасности.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 19 СЕНТЯБРЯ

1953 – Родился певец Абдурахим Шерматов

1957 – Родился писатель Сипехри Хасанзод

1959 – Родился Заслуженный артист Таджикистана Барзу Абдураззаков

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 19 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской Автономной области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, по ВГБАО ночью 1-6 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 29-34 тепла, в горах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 32-34 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 8-10 тепла, днем 24-26 тепла.