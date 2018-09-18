По завершению Всемирной шахматной олимпиады, которая стартует 23 сентября в Батуми,  состоится конгресс, на котором будет избран  новый президент Международной шахматной федерации  - ФИДЕ.

14:15 13 июл

Кирсан Илюмжинов отстранен от должности президента FIDE

На пост главы этой организации, после отстранения Кирсана Илюмжинова, претендуют три кандидата: член попечительского совета Российской шахматной федерации (РШФ) Аркадий Дворкович, вице-президент FIDE Георгиос Макропулос (Греция) и британский гроссмейстер Найджел Шорт (Великобритания).

Генеральный секретарь Федерации шахмат Таджикистана Ильхом  Юнусов сообщил "АП", что ФШТ  поддержит  3 октября кандидатуру Аркадия Дворковича.

А между тем, сборная Таджикистана отправляется на Всемирную шахматную олимпиаду, которая стартует 23 сентября в Батуми.  

Сборная Таджикистана  по шахматам - 2014, Тромсе, Норвегия
архивное фото

Состав мужской сборной Таджикистана:

GM Фаррух Амонатов, рейтинг ФИДЕ  2615

IM  Мухаммад Хусенходжаев, 2430

Мусафоходжа Хусенходжаев, 2229

Алишер Каримов,  2182

Амин Кабилов, 2178

Капитан команды, IM Джамшед Исоев.

Средний рейтинг команды 278, в стартовом списке на 82-м месте из 178 команд.

12:30 5 июн

Кирсан Илюмжинов назвал Узбекистан родиной шахмат

Состав женской сборной Таджикистана:

Марвори Насриддинзода, 2090

Wf Надежда Антонова, 2038

Мутриба Хотами, 1840

Сабрина Абророва, 1685

Лидия Антонова, 1672

Капитан команды  - Саодат Одинаева, 2314. 

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