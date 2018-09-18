Задолженности средних и крупных предприятий Таджикистана за один год выросли почти на 16,9 млрд. сомони ($1,8 млрд.). На начало второй половины этого года общая задолженность таких предприятий достигла 45,7 млрд. сомони (более 4,8 млрд. долларов).

«На 1 июля 2018 года суммарная задолженность предприятий (без учета предприятий малого бизнеса) по обязательствам составила 45 млрд. 727,1 млн. сомони, что на 16 млрд. 855,5 млн. сомони больше, чем на 1 июля 2017 года», - сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ.

При этом общий размер долговых обязательств перед этими предприятиями (дебиторская задолженность) составил всего чуть более 17,3 млрд. сомони.

Общий объем государственного бюджета на 2018 год установлен в размере чуть более 21 миллиардов сомони ($2,2 млрд.).

Доля убыточных средних и крупных предприятий республики от их общей численности составляет почти 30%.

Сравнительно большое количество убыточных предприятий зафиксировано в обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, связи.

«Барки точик» впереди всех

Самом крупными должниками в Таджикистане являются государственные предприятия, среди которых особо выделяется «Барки Точик».

По данным Минэнерго, общая задолженность «Барки Точик», с учетом кредитных инвестиционных соглашений, на начало второго полугодия этого года превысила 15 миллиардов сомони ($1,6 млрд.).

Данная сумма равна 23% прошлогоднего ВВП Таджикистана.

Компания фактически каждый год заканчивает с большими убытками. Согласно последнему аудиту, результаты которого находятся в открытом доступе, чистый совокупный убыток «Барки Точик» в 2016 году составил свыше 2,3 миллиарда сомони. Аудит был проведен компанией Baker Tilly Klitou and Partners SRL.

…и это не предел

Несмотря на сложное финансовое положение госпредприятий, правительство всячески способствует получению этими предприятиями субкредитов по соглашениям о перекредитовании.

По данным Всемирного банка, в рамках механизмов перекредитования правительство передает госпредприятиям кредит, полученный от международных финансовых институтов, с процентной ставкой в диапазоне 3-6%, что значительно ниже стоимости коммерческого кредита.

Такие субкредиты регулярно получают «Барки точик», «Таджиктрансгаз» и другие.

Также госпредприятия получают прямые бюджетные займы, которые, по мнению экономистов Всемирного банка, «искажают фискальное пространство».

«Правительство практикует предоставление краткосрочных кредитов из государственного бюджета крупным государственным предприятиям под конкретные проекты по субсидированной процентной ставке (как правило, около 10%)», - говорится в последнем докладе Всемирного банка об экономике Таджикистана.

Экономисты подчеркивают, что в 2017 году общая задолженность по прямым кредитам госпредприятиям из бюджета составляла 75 млн. сомони, что составляет 0,4% от общих государственных расходов.

Экономисты Всемирного банка в таких условиях считают необходимым ускорение реформирования госпредприятий, чтобы закрыть утечки денежных средств и предотвратить неэффективное использование государственных ресурсов.

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