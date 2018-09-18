С 17 по 25 сентября в Таджикистане проходит спецоперация «Нелегал-2018» - проверка соблюдения действующих законов в сфере миграции со стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.

Это вторая фаза оперативно-профилактических мероприятий и спецоперация по пресечению незаконной миграции в рамках постановления координационного Совета по борьбе с незаконной миграцией ОДКБ, сообщается на официальном сайте МВД страны.

В операции задействованы министерство внутренних дел, ГКНБ и министерство труда, миграции и занятости населения РТ.

Мероприятие подразумевает проверку соблюдения миграционных законов по месту жительства, в гостиничных комплексах, общежитиях, организациях и учреждениях.

«В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий и спецрейдов, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие и работающие в республике, будут проверяться на наличие документов о сроке пребывания, регистрации в правоохранительных органах, разрешении на осуществление деятельности», - говорится в сообщении.

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