Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня по совместительству назначил первого заместителя главы МВД республики, генерал-лейтенанта милиции Абдурахмона Аламшозода начальником УМВД страны по ГБАО, сообщает пресс-служба главы государства. Он заменил Мансура Бухоризода.

Кроме этого, указами президента Давлатмо Додихудозода освобождена от должности главы суда ГБАО. На ее место назначен Шогуфрон Усмонзода, который до этого занимал должность первого заместителя главы суда области.

По согласованию с президентом от занимаемых должностей освобождены все заместители главы ГБАО. Новыми заместителями назначены Алишер Мирзонаботов (первый зам), Назира Амирбекзода, Анвар Иматшозода и Умедджон Носиров.

По поручению президента от занимаемых должностей освобождены главы ОМВД города Хорог, районов Шугнан, Рушан, Ишкашим, Мургаб и начальник ОГАИ УМВД ГБАО.

Эмомали Рахмон в ходе встречи с новоназначенными кадрами призвал их к честной и добросовестной службе во имя процветания Родины и благополучия народа.

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