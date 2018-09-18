Ситуация с застрявшими на границе Туркменистана таджикскими грузами остается неизменной: туркменские таможенники не пропускают на свою территорию грузы, предназначенные для Таджикистана или экспортированные из Таджикистана.
Фуры с таджикскими грузами стоят на туркменско-иранской и туркменско-узбекской границах с конца августа.
«Ситуация не изменилась, грузовики остаются на границе Туркменистана, а некоторые из них двигаются в сторону границы Азербайджана, чтобы доехать до Таджикистана по территории Казахстана и Узбекистана», - сообщили «АП» в министерстве транспорта РТ.
Ранее таджикское транспортное ведомство рекомендовало водителям грузовиков воспользоваться альтернативными маршрутами: доехать до Баку, оттуда через Каспий на пароме до казахского порта Актау и через Казахстан и Узбекистана до Таджикистана.
«Эта дорога более протяженная по сравнению с дорогой Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан, однако на данный момент другого выхода нет», - говорилось в официальном сообщении Минтранса.
Надежда умирает...
Между тем, сотни автомашин с таджикскими грузами остаются у границы Ирана с Туркменистаном, а еще десятки на туркменско-узбекской границе.
По словам руководителя одной из компаний по перевозке грузов Хайрулло Абидова, четыре машины этой компании с грузами застряли на территории Ирана, а еще две на территории Узбекистана.
Он отметил, что две машины компании с грузами развернулись в сторону границы Азербайджана, чтобы доехать до Таджикистана по рекомендованному Минтрансом маршруту. Во сколько обойдется компании такой поворот, источник пока затрудняется ответить.
Водители других грузовиков, по его словам, вернулись домой, оставив свои машины на автостоянках у туркменской границы.
Общую численность находящихся там машин он не может сказать, так как, по его словам, машины с таджикскими грузами ежедневно прибывают, а некоторые отбывают от туркменской границы, направляясь в Азербайджан.
Тем временем, по некоторым данным, нескольким грузовикам, все-таки удалось добраться до Таджикистана через территорию Туркменистана. В частности, якобы, были пропущены фуры, которые везли груз для компаний, занимающихся возведением самой большой мечети в ЦА - в Душанбе.
Каким образом туркменские таможенники пропустили отдельные машины с таджикскими грузами, не удалось выяснить.
В чем причина?
Минтранс Таджикистана посредством внешнеполитического ведомства страны еще в начале сентября обратился за разъяснением причин задержания грузовиков к туркменской стороне. Официальные структуры Таджикистана не подтверждают, но и в то же время не отрицают получения ответа от туркменских коллег, воздерживаясь, в целом, от любых комментариев по данному вопросу.
Однако, источник в соответствующих структурах Таджикистана на условиях анонимности сообщил «АП», что туркменская сторона сразу же ответила на обращение и связывала ограничение продвижения грузовиков по своей территории с вопросами безопасности.
«На самом же деле, - сказал он, - здесь могут быть политические моменты. Таджикистан заявляет о своих предпочтениях относительно использования в дальнейшем для транзитов своих грузов территории Узбекистана, с которым в настоящее время находится в теплых отношениях. Это могло не понравиться туркменским властям».
При этом, источник подчеркнул, что машины с грузами других стран, кроме Таджикистана, пропускаются через туркменскую территорию без каких-либо задержек.
Допускаются также другие причины, по которым Туркменистан ввел запрет на проезд транспорта с таджикскими грузами. Так, таджикский политолог, который захотел остаться не названным, считает, что запрет связан со смертью пожилой гражданки Туркменистана в начале августа перед посольством Таджикистана в Ашхабаде.
«Женщина две недели стояла в очереди, чтобы оформить документы на сына, который должен был отправиться на учебу в Таджикистан. Перенервничала, потеряла сознание и потом умерла. Было много сообщений о том, что причиной трагедии, да и просто таких больших очередей перед нашим посольством в этой республике является обычная коррупция. Туркменистан архаичное государство, и учитывая их менталитет, я не удивлюсь, если нынешняя ситуация с нашими фурами стала причиной своеобразной мести за ту трагедию, и по времени все совпадает», заключил политолог.
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