Данное назначение произошло после того, как 15 сентября президент Таджикистана подверг резкой критике работу правоохранительных структур области по обеспечению верховенства законов на территории ГБАО, сообщил «АП» источник в администрации главы области.

По его словам, по согласованию с президентом, первым заместителем главы ГБАО назначен Алишер Мирзонаботов, который до этого работал в должности замначальника Управления Госкомитета национальной безопасности Таджикистана по ГБАО.

Между тем, с июня текущего года должность первого заместителя главы ГБАО была вакантной. Работавший до этого в этой должности Нурали Риоев в конце июня был избран депутатом нижней палаты парламента Таджикистана.

Сегодня с формулировкой «в связи с переходом на другую работу» с занимаемой должности был снят другой заместитель главы ГБАО Абдулназар Абдулназарзода. На его место пока никого не назначили.

По итогам своего рабочего визита в ГБАО 15 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон подверг резкой критике работу правоохранительных органов, местных хукуматов по обеспечению правопорядка в области.

Президент дал месяц срока главам области, МВД и ГКНБ республики навести порядок в Хороге.

«Если вы не можете справиться с тремя-четырьмя преступниками в городе, если вам трудно навести порядок движения транспорта в городе, я могу задействовать Вооруженные силы», - сказал президент на встрече с активом области.

При этом он поручил руководству МВД и ГКНБ Таджикистана не возвращаться в Душанбе, пока не наведут правопорядок в Хороге.

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