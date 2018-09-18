Возведение «Памятника матери» и строительства детского комплекса «Мехри модар» («Материнская любовь») в столичном микрорайоне «Зарафшон» затягивается, хотя старт строительству был дан еще 21 июня 2016 года, сообщил «АП» источник в администрации Душанбе.

По его словам, после того как в июне 2016 года глава государства дал старт возведению «Памятника матери» и строительству современного детского комплекса под названием «Мехри модар» («Материнская любовь»), который рассчитан на прием 1 тыс. 200 детей, мэрия Душанбе провела несколько конкурсов среди отечественных и зарубежных архитекторов и скульпторов.

«На сегодняшний день конкурсная комиссия внимательно изучает три проекта и в ближайшее время будет отобран лучший проект и после этого начнется строительство», - отметил источник.

Напомним, инициатором установления «Памятника матери» выступил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Между тем, на странице «Архитектура Душанбе» в Facebook представлен проект детского комплекса "Мехри модар". Он разработан ГУП "НИИ строительства и архитектуры".

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