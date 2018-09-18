Вечером 17 сентября примерно 20 часов 10 минут в районе железнодорожного вокзала Душанбе произошло ДТП.

Водитель автомашины марки «Опель Астра», 18-летний житель столицы Фаридун Гулов не справившись с управлением, совершил наезд на пешехода, 25-30 летнего мужчину.

«Пешеход от полученных травм скончался по пути в больницу. Его личность пока неизвестна», сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данному факту ведется расследование.

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