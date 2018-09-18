С 15 октября цена за один кубометр воды для населения с учетом специального коэффициента составит 2,34 сомони по счетчику и 8,42 – если нет счетчиков.

Напомним, накануне пресс-служба мэрии сообщила, что в Душанбе с 15 октября будут повышены цены на воду для населения и коммерческих организаций.

Постановление «О тарифах на водоснабжение и канализацию» 17 сентября подписал председатель города Рустам Эмомали.

Как уточнили в ГУП «Душанбеводоканал», с 15 октября один кубометр воды будет стоить 0,78 сомони (0,58 – питьевая вода + 0,20 - канализация), но платить надо будет 2,34 сомони.

“Стоимость воды в конечном итоге будет 2,34 дирама с учетом коэффициента 3. Жители, у кого установлен счётчик, за воду и канализацию будут платить 2,34 сомони за кубометр, а у тех, у кого не установлен счетчик за одного члена семьи будут платить 8,42 сомони в месяц”, - сказали в ГУП.

Коэффициент 3, по словам источника, введён для поддержки ГУП «Душанбеводоканал» и урегулирования цен.

«Когда установили счетчики в домах, и население стало платить за реально использованную воду в кубометрах, «Душанбеводоканал» понес убытки. Чтобы поддержат «Душанбеводоканал», мэрия решила внести коэффициент 3.», - сообщил заместитель председателя ГУП «Душанбеводаканал» по экономики Неъматулло Абдуллоев.

С учетом этого коэффициента коммерческие организации, в том числе посольства и диппредставительства будут платить за один кубометр воды и канализацию 6 сомони 73 дирама. Для бюджетных организаций стоимость воды повысится с января 2019 года - 1 кубометр воды им обойдется в 2 сомони 66 дирамов.

«Цены согласованы с Антимонопольной службой при правительстве страны», - говорится в постановлении.

Мэр также рекомендовал «Душанбеводоканал» воздержаться от кредитов.

«В будущем ГУП должен, по мере возможности, воздержаться от кредитов в иностранной валюте с процентами, и наладить деятельность с помощью средств предприятия», - говорится в постановлении.

До этого население платило за один кубометр воды 0,625 сомони, бюджетные организации 1,97 сомони, а коммерческие организации – 5,38 сомони.

Также согласно постановлению ГУП «Душанбеводаканал» поручено обеспечить установку счетчиков по расходу воды для 55% населения столицы до конца 2018 года и до ноября 2019 года — более 85%, чтобы осуществлять расчёт за реальный расход питьевой воды и использование канализации.

По данным ГУП «Душанбеводаканал» по состоянию на 31 августа всего в столице установлено 98366 счетчиков, в том числе 88331 счетчиков населению, 8699 коммерческим организациям и 1366 бюджетным организациям. Если посчитать в процентах это будет, примерно, 47%.

Как сообщили «АП» в ГУП «Душанбеводаканал», счетчики для населения будут установлены бесплатно.

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