Восьмой ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум международного масштаба пройдет в Узбекистане.

Мероприятие, организуемое Агентством США по международному развитию (USAID) совместно с министерством внешней торговли Республики Узбекистан, состоится 17-18 октября 2018 года в Ташкенте на территории выставочного центра «Узэкспоцентр», сообщается на сайте посольства США в Таджикистане.

Центрально-Азиатский торговый форум является уникальной платформой, позволяющей бизнес-сообществу ознакомиться с новыми возможностями на развивающихся рынках Центральной Азии, насчитывающих свыше 70 миллионов потенциальных клиентов. В прошлом году форум в Алматы объединил более 1,100 участников из 18 стран, и предприниматели из Таджикистана подписали соглашения на заключение сделок на сумму свыше $650 тыс.

С проведением первого форума в Бишкеке в 2011 году предприниматели, государственные деятели и эксперты из Азии, США, Европы и Ближнего Востока использовали мероприятие в качестве площадки для обмена идеями, заключения сделок и создания новых партнёрств для будущего сотрудничества.

«В этом году тема форума «Новые горизонты в развитии торговли и инвестиций» отражает растущую открытость Центральной Азии для региональной и международной торговли, особенно в Узбекистане. В стране были предприняты ряд мер от валютной либерализации до реформ в бизнес-секторе, направленных на ускорение темпов экономического роста. Параллельно с форумом состоится торговая выставка, где будут представлены предприятия из различных секторов по всему региону, включая транспорт, туризм, информационные технологии, оборудование, производство и переработку плодоовощной продукции», - говорится в сообщении.

Организатором форума выступает проект USAID по конкурентоспособности, торговле и созданию рабочих мест в Центральной Азии, деятельность которого направлена на содействие экспорту и повышению занятости в плодоовощном, туристическом, транспортном и логистическом секторах в пяти странах Центральной Азии. Развивая конкурентоспособность компаний в регионе и устраняя барьеры в торговле, USAID способствует становлению устойчивого и конкурентоспособного частного сектора для повышения экспортного потенциала.

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