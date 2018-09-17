Тарифы на питьевую воду в Душанбе с 15 октября будут повышены, сообщается на официальном сайте администрации столицы.
Постановление «О тарифах на водоснабжение и канализацию» от 17 сентября подписал председатель города Рустам Эмомали, сообщает пресс-служба мэрии.
Согласно приложению №1 постановления с 15 октября население будет платить за один кубометр воды 0,58 сомони, коммерческие организации, в том числе посольства и диппредставительства 4 сомони 43 дирама. Для бюджетных организаций стоимость воды повысится с января 2019 года - 1 кубометр воды им обойдется в 1 сомони 83 дирама.
До этого население платило за один кубометр воды 0,39 сомони, бюджетные организации 1,15 сомони, а коммерческие организаций - 3 сомони.
За использование канализации теперь жители будут платить по 0,20 сомони, бюджетные организации по 0,83 сомони, коммерческие организации, а также посольства, консульства и другие диппредставительства по 2,30 сомони за 1 кубометр.
«Цены согласованы с Антимонопольной службой при правительстве страны», - говорится в постановлении.
Также согласно постановлению ГУП «Душанбеводаканал» поручено обеспечить установку счетчиков по расходу воды для 55% населения столицы до конца 2018 года и до ноября 2019 года — более 85%, чтобы осуществлять расчёт за реальный расход питьевой воды и использование канализации.
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Марго55
Как жить бедному народу?? Как выживать?
Шухрат1
По идеи в Таджикистане должно быть вода, электроэнергия бесплатно!). Но всё это в снах.
Джонни1
Жесть. За столицчкой подтянеться и раени. Можно хоть что не будь снизить, а не поднимать мать.... Я понимаю что надо на очистку, з/п рабочим и т, д... Но это слишком. Кто не будь услышать голос народа
ROMA2
Как это с население будет 58 дирамов за куб если с нас еще с прошлого года беруть по 63 дирама за куб. Опять обдираловка что ли?
Mino2
Ээээ вот давно пора было!!! Надо на всё повышать тарифы! А я думаю...что это про цену на воду забыли???