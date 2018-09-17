Тарифы на питьевую воду в Душанбе с 15 октября будут повышены, сообщается на официальном сайте администрации столицы.

Постановление «О тарифах на водоснабжение и канализацию» от 17 сентября подписал председатель города Рустам Эмомали, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно приложению №1 постановления с 15 октября население будет платить за один кубометр воды 0,58 сомони, коммерческие организации, в том числе посольства и диппредставительства 4 сомони 43 дирама. Для бюджетных организаций стоимость воды повысится с января 2019 года - 1 кубометр воды им обойдется в 1 сомони 83 дирама.

До этого население платило за один кубометр воды 0,39 сомони, бюджетные организации 1,15 сомони, а коммерческие организаций - 3 сомони.

За использование канализации теперь жители будут платить по 0,20 сомони, бюджетные организации по 0,83 сомони, коммерческие организации, а также посольства, консульства и другие диппредставительства по 2,30 сомони за 1 кубометр.

«Цены согласованы с Антимонопольной службой при правительстве страны», - говорится в постановлении.

Также согласно постановлению ГУП «Душанбеводаканал» поручено обеспечить установку счетчиков по расходу воды для 55% населения столицы до конца 2018 года и до ноября 2019 года — более 85%, чтобы осуществлять расчёт за реальный расход питьевой воды и использование канализации.

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