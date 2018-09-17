Пешеходы пытаются идти по улице против ветра в китайском Шэньчжэне

Число жертв тайфуна «Мангхут» на Филиппинах достигло 64 человек, передает Медуза со ссылкой на Associated Press. Еще 45 человек числятся пропавшими без вести.

Мощнейший тайфун «Мангхут» по состоянию на вечер 16 сентября добрался до материкового Китая — из провинции Гуандун эвакуированы 2,5 миллиона человек, закрыты школы, отменены поезда.

Главный же удар пока приняли на себя Филиппины и Гонконг: в нескольких филиппинских провинциях в результате тайфуна погибли не менее 64 человек; в Гонконге есть серьезные разрушения.

Оползень, вызванный тайфуном, в филиппинской провинции Бенге Фото Reuters 1 /12

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