Врач Гиссарской инфекционной больницы, заслуженный работник здравоохранения Таджикистана Махмурод Ашуров опроверг сообщение о том, что у двух жителей Гиссара обнаружили сибирскую язву.

«Действительно, к нам поступили больные с подозрением на сибирскую язву, но по итогам анализов у них не обнаружена никакая инфекция», - заявил Ашуров.

По словам врача, слухи о том, что двое жителей кишлака Хуснобод Гиссарского района заболели легкой формой сибирской язвы, не соответствуют действительности.

«Сибирская язва относится к особо опасным инфекциям. У нее не бывает легкой формы. В некоторых СМИ публикуют информацию, что якобы наши пациенты заболели легкой формой этой болезни, что в корне неправильно. В случае обнаружения мы бы первыми забили тревогу», - говорит врач Ашуров.

По его словам, возбудителями этой болезни являются крупные неподвижные палочки с обрубленными концами, которые расположены в цепочку.

«Они в организме человека и животных образуют капсулу. Их споры - очень устойчивы, выдерживают кипячение 5-7 минут, в почве могут сохраняться десятки лет», - объяснил он.

Cибирской язвой болеют многие животные: овцы, коровы, лошади. Животные заражаются при поедании травы, зараженной спорами сибиреязвенной палочки и через укусы насекомых. Уровень заболеваемости среди людей зависит от распространения эпидемии среди животных. У сибирской язвы есть три клинические формы – кожная, легочная и кишечная. В естественных условиях более распространена кожная форма. Животных, которые погибли в результате этого заболевания закапывают яму, глубиной в 5 метров, место захоронения и территорию вокруг нее обрабатывают обеззараживающими средствами.

«Я долгие годы работаю врачом-инфекционистом. После выхода на пенсию, учитывая мой огромный опыт, разрешили продолжить работу по контракту. Даже в годы СССР, когда было развито животноводство, случаи заражения сибирской язвой встречались. Но принимались соответствующие меры, мы всегда предотвращали эпидемию. За последние годы у нас не зафиксировано ни одного случая. Дело в том, что животноводство сейчас не так развито, как в годы Союза. Поэтому с ответственностью заявляю, что в Гиссаре не зафиксирован случай заражения сибирской язвой. Но подозрения, которые потом не подтвердились, были. Так что нет оснований для паники», - твердо заявил Махмурод Ашуров.

Махмурод Ашуров добавил, что в осенний период учащаются укусы таких насекомых, как комар, овод и др., и у некоторых на коже появляются раны.

«На всякий случай мы их проверяем на инфекцию. К счастью, в большинстве случаев они не подтверждаются», - сказал врач-инфекционист.

Напомним, ранее главный специалист отдела опасных инфекционных заболеваний Службы госсанэпидемнадзора Фирдавс Ахроров сообщил «АП», что 3 сентября в больницу Гиссара обратились четыре жителя кишлака Хуснобод.

Ахроров сообщил, что они были госпитализированы с подозрением на сибирскую язву и у двоих из них - Бахрулло Ходжаева и Ситоры Харифовой - диагноз подтвердился, у них была обнаружена кожная форма сибирской язвы. Он также отметил, что оба больных уже получили соответствующее лечение, их раны почти высохли после полного курса терапии, и они выписаны из больницы.

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